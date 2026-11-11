Un centinela instó este miércoles a un grupo en el que se encontraba el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, a guardar silencio y respeto frente a la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, tras la ceremonia para conmemorar el Día de los Veteranos.

Según imágenes difundidas por la CNN, el militar encargado de custodiar la tumba lanzó la advertencia después de que algunos integrantes del grupo rieran y conversaran cerca del monumento tras posar para unas fotografías.

“Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento”, gritó el centinela junto al monumento, que honra a los militares estadounidenses caídos cuyos restos no pudieron ser identificados.

Hegseth había posado frente a la tumba con su esposa, Jennifer; su jefe de gabinete, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver, y la asesora principal y asistente adjunta Tami Radabaugh, al concluir la ceremonia, que contó con la participación del presidente, Donald Trump, detalló la cadena.

Posteriormente, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró a CNN que “el soldado recordó correcta y respetuosamente a todos que mantuvieran el decoro”.

“El secretario y todo el Departamento siempre han honrado —y seguirán honrando— los sacrificios que nuestros militares han hecho para mantener a Estados Unidos a salvo”, añadió.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D.C., el 10 de noviembre de 2026. (ROBERTO SCHMIDT / AFP) / ROBERTO SCHMIDT

El incidente se produce en un momento de presión política sobre Hegseth. El martes, la actual mayoría republicana del Congreso frenó una iniciativa para someterlo a un juicio político por cuestiones como la guerra de Irán y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sin embargo, la mayoría demócrata surgida de las elecciones del pasado 3 de noviembre promete retomar la iniciativa en enero, cuando entre en funciones el nuevo Congreso.

Trump volvió a respaldar este miércoles a su secretario de Guerra durante la ceremonia del Día de los Veteranos, en la que aseguró que Hegseth ha hecho “un trabajo fantástico”.

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