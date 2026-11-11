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Un centinela instó este miércoles a un grupo en el que se encontraba el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, a guardar silencio y respeto frente a la Tumba del Soldado Desconocido. Foto: Captura de video/EFE
Un centinela instó este miércoles a un grupo en el que se encontraba el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, a guardar silencio y respeto frente a la Tumba del Soldado Desconocido. Foto: Captura de video/EFE
Por Agencia EFE

Un centinela instó este miércoles a un grupo en el que se encontraba el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, a guardar silencio y respeto frente a la Tumba del Soldado Desconocido, en el Cementerio Nacional de Arlington, tras la ceremonia para conmemorar el Día de los Veteranos.

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