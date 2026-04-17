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Por Agencia EFE

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, ha asegurado este viernes que el presidente Donald Trump nunca ha hecho declaraciones sobre un cambio de régimen en Irán y que su país lo único que desea es la paz.

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