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Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, con bandera holandesa y afectado por el hantavirus, saludan a bordo de un autobús militar tras ser trasladados en barco al puerto industrial de Granadilla de Abona. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, con bandera holandesa y afectado por el hantavirus, saludan a bordo de un autobús militar tras ser trasladados en barco al puerto industrial de Granadilla de Abona. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP).
/ JORGE GUERRERO
Por Agencia EFE

El Departamento de Salud de Estados Unidos informó de que uno de los 17 estadounidenses que están siendo repatriados desde Canarias hacia su país dio positivo a la prueba del PCR y otro presenta síntomas leves por posible hantavirus.

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