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Resumen

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Fotografía de archivo de personas en un puesto de comida callejera este miércoles, en Queens Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE/ Angel Colmenares
Fotografía de archivo de personas en un puesto de comida callejera este miércoles, en Queens Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE/ Angel Colmenares
Por Agencia EFE

Un juez federal de Massachusetts (EE.UU.) bloqueó el procedimiento utilizado por la Administración del presidente Donald Trump para imponer multas de hasta 998 dólares diarios a inmigrantes que permanecen en el país pese a órdenes de salida, unas sanciones con las que algunos afectados han llegado a acumular deudas de hasta 1,8 millones de dólares.

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