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Resumen

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Agentes del orden trabajan cerca del lugar de un tiroteo en Washington, D.C., el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Ken Cedeno / AFP).
Agentes del orden trabajan cerca del lugar de un tiroteo en Washington, D.C., el 12 de noviembre de 2026. (Foto de Ken Cedeno / AFP).
/ KEN CEDENO
Por Agencia EFE

Una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, en un tiroteo este jueves en el centro de Washington, donde también falleció el sospechoso, al parecer por un disparo autoinfligido, informaron las autoridades.

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