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Resumen

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El Mundial de fútbol es una gran fiesta internacional, pero en Estados Unidos –anfitrión principal de esta edición junto a México y Canadá– la pelota rodará en un clima de incertidumbre por la férrea política migratoria de Donald Trump. Uno de los grandes temores es que se aproveche la ocasión para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumente sus redadas en las 11 ciudades del país que albergarán partidos del magno evento deportivo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.