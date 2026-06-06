En Los Ángeles, trabajadores del sector hostelería del SoFi Stadium, donde será el debut de la selección estadounidense, amenazaron con hacer una huelga durante la Copa del Mundo. No solo exigen a los dirigentes de la FIFA mejores condiciones laborales, sino también que se comprometan a mantener a ICE alejado de los partidos y la ciudad. La preocupación también se vive en las otras sedes del torneo en ese país: Nueva York / Nueva Jersey, Dallas, Miami, Atlanta, San Francisco, Seattle, Houston, Filadelfia, Kansas City y Boston.

Trump ha convertido a ICE en la agencia federal más poderosa y temida de su administración. Sus oficiales tienen prerrogativas para actuar con impunidad con el fin de perseguir a indocumentados. El temor y el rechazo a ICE –que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)– alcanzó su pico a inicios del año tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, que perdieron la vida en Minneapolis por reclamar ante las redadas migratorias.

Los operativos migratorios en Minneapolis (Minnesota) provocaron caos y protestas a inicios de año. (Foto: AFP) / KEREM YUCEL

En febrero, el director interino del ICE, Todd Lyons, dijo ante la Cámara de Representantes que esa agencia será “una parte fundamental del aparato de seguridad general para la Copa del Mundo”. Eso, sumado a que el gobierno ha multiplicado las redadas contra inmigrantes indocumentados, ha avivado las interrogantes sobre la posibilidad de que ICE intensifique las operaciones de control a extranjeros e incluso realice arrestos migratorios alrededor de los recintos deportivos.

Las autoridades han señalado que ICE se centrará en combatir delitos como la trata de personas o el tráfico de mercancías falsificadas. Pero eso no ha bastado para calmar los ánimos. Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos de la Copa del Mundo.

OPERATIVOS DE ICE DETENCIONES EN LAS SEDES 167.000 personas fueron arrestadas por ICE entre enero del 2025 y marzo del 2026 en las 11 ciudades sede del Mundial.

“No solo existe el temor, sino que además, autoridades del DHS han asomado la posibilidad de operativos fuera de los estadios, aunque luego han intentado desmentirlo. No hay forma de pensar que puedan obrar distinto, cuando las medidas que han adelantado para frenar la inmigración tendrán un impacto inevitable sobre buena parte de la fanaticada futbolística de EE.UU.”, dice a El Comercio la politóloga María Puerta Riera, profesora de Gobierno Americano en el Valencia College (Orlando).

Estado de zozobra

La inquietud se siente especialmente entre la comunidad hispana, que representa el 20% de la población de EE.UU. y que tiene gran presencia en ciudades como Miami, Los Ángeles, Dallas y Nueva York, todas sedes del Mundial.

Puerta cree que las operaciones migratorias van a afectar, fundamentalmente, a los hispanos y a otras comunidades con tradición futbolística. “Esa es la razón por la que las autoridades migratorias han advertido sobre las actividades que desarrollarán durante los partidos, especialmente cuando jueguen equipos de comunidades con alta migración irregular en el país”, señala.

ARCHIVO - El presidente Donald Trump sostiene la Copa Mundial de la FIFA junto al presidente de ese organismo Gianni Infantino, el 22 de agosto de 2025 en la Casa Blanca (AP Foto/Jacquelyn Martin, archivo) / Jacquelyn Martin

El rechazo a la presencia de ICE en el Mundial es latente entre los propios estadounidenses. Según un sondeo del diario “The Washington Post” y la Universidad de Maryland, el 65% de los consultados no quiere a los agentes de ICE en los estadios durante los partidos del torneo.

Eduardo Gamarra, catedrático de la Universidad Internacional de Florida, asevera que “nadie quiere a ICE en un evento como el Mundial”. “Es una de las agencias más impopulares en Estados Unidos no solo como institución, sino también en términos de su accionar. Sus agentes han estado presentes cerca de algunos estadios y han recibido un rechazo grande”, dice a este Diario.

Añade que la estrategia del Departamento de Seguridad Nacional ha sido firmar acuerdos con la policía local para que sus oficiales actúen como agentes de migración, por lo que no será necesariamente ICE el que suponga el problema mayor para los indocumentados.

“En las ciudades donde se han firmado esos acuerdos, si no está ICE, es más preocupante un agente de la policía local, que puede arrestar a alguien y luego entregar a la persona a ICE. A ello hay que añadir que Estados Unidos tiene una necesidad muy importante de recuperar su imagen internacional -ha bombardeado 11 países desde que Trump llegó al poder-, por lo que no creo que ICE juegue un rol muy importante. La problemática va a estar en los vínculos entre la policía local y ICE”, considera.

La incertidumbre alcanza también a los turistas extranjeros. Más de 120 organizaciones de derechos civiles de Estados Unidos publicaron una “advertencia de viaje” dirigida a los aficionados, jugadores y periodistas en la que alertan sobre el “riesgo de sufrir graves violaciones de derechos”.

Otro punto que tensa el ambiente es la decisión del gobierno de ampliar la lista de países cuyos ciudadanos tienen restricciones para entrar en Estados Unidos. El listado incluye a Haití, Costa de Marfil, Senegal e Irán, naciones clasificadas a la Copa del Mundo.

El contexto crispado ya obligó a las delegaciones de Irán y Senegal a trasladar su centro de operaciones de EE.UU. a México. Como ellos, miles de fanáticos también deberán tomar precauciones adicionales para disfrutar del Mundial.

ANULAN RESTRICCIONES Golpe a política de Trump Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una serie de restricciones impuestas por el gobierno de Trump a la inmigración legal tras el tiroteo del año pasado contra miembros de la Guardia Nacional perpetrado por un inmigrante afgano. En un fallo muy criticado por el gobierno, el magistrado John McConnell Jr. afirmó que la política “arrojó las vidas de incontables inmigrantes que viven en EE.UU. a un limbo legal indeterminado” y que las restricciones impuestas a nacionales de 39 países son ilegales. Las políticas le prohibían a inmigrantes de 39 países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente recibir decisiones sobre, por ejemplo, solicitudes de asilo, permisos de trabajo y tarjetas de residencia y ciudadanía. El fallo afectará los casos pendientes que involucren a personas de las naciones sujetas a la prohibición de viaje. El programa de deportaciones masivas de Trump ha sido frustrado o frenado por varias decisiones judiciales.

Los operativos migratorios en Minneapolis (Minnesota) provocaron caos y protestas a inicios de año.