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Resumen

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El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, habla tras ganar la contienda en Texas. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, James Talarico, habla tras ganar la contienda en Texas. (Foto de RONALDO SCHEMIDT / AFP).
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia EFE

Pasada la medianoche, Austin, la capital de Texas, seguía de fiesta. Frente al Capitolio, sede del Gobierno estatal, medio centenar de personas bailaban canciones de Bad Bunny, gritaban cada vez que pasaba un auto tocando el claxon y ondeaban una bandera con los colores del orgullo LGTBQ.

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