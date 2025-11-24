Tribunal federal de EE.UU. desestima los casos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal Letitia James

Un juez federal desestimó este lunes el caso contra el exdirector del FBI Una jueza federal de Estados Unidos desestimó el lunes los casos penales presentados contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James, dos destacados opositores al presidente Donald Trump.

La jueza Cameron Currie desestimó ambos casos con el argumento de que la fiscal designada por Trump que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La jueza Cameron McGowan Currie determinó en su fallo que la designación de Halligan “no era válida” en el momento de la presentación de los cargos.

“Dado que la señora Halligan no tenía autoridad legal para presentar la acusación, voy a conceder la moción del señor Comey y desestimar la acusación sin perjuicio”, escribió McGowan Currie.

La decisión no es una absolución ni un cierre definitivo, la Fiscalía podrá volver a presentar cargos en un futuro una vez corregidos los errores que motivaron la desestimación.

Las defensas de Comey y James habían denunciado la “inusual” manera en la que Halligan, de 36 años y sin experiencia previa como fiscal, presentó personalmente las acusaciones en documentos que solamente llevan su firma, después de que varios de sus subordinados se negaran a hacerlo.

El ex jefe del FBI, James Comey, pide anulación de caso motivado por "rencor" de Donald Trump. (Saul LOEB / AFP)

Halligan fue nombrada por Trump como fiscal federal interina de Virginia el 22 de septiembre, luego de que su antecesor, Erik Siebert, renunciara por aparente presión del presidente tras cuestionar la solidez de las evidencias para seguir adelante con los casos contra Comey y James.

Solo tres días después, la fiscal presentó la imputación contra el exjefe del FBI, convertido en crítico acérrimo de Trump.

Semanas más tarde, levantó cargos por fraude bancario y supuestamente mentir a una institución financiera contra James, que lideró una demanda civil en Nueva York contra Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump, que resultaron en una sentencia de 500 millones de dólares en 2024.

Tanto Comey como James se declararon no culpables, con juicios inicialmente programados para enero.