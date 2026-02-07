Un tribunal valida la detención de migrantes indocumentados sin derecho a fianza en EE.UU.

Escuchar
Vista de una corte de inmigración de Nueva York, el 11 de junio de 2025. Foto: EFE/Sarah Yenesel
Por Agencia EFE

Un tribunal de apelaciones avaló la política del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que permite mantener detenidos sin acceso a fianza a amplios grupos de migrantes indocumentados a los que pretende deportar.

