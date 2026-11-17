El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 83 años, publicó este martes ‘Promise Me, America’, su primer libro de memorias desde que dejó la Casa Blanca, en el que repasa los momentos más trascendentales de su presidencia (2021-2025) y su abrupta retirada de la carrera por la reelección en plena campaña electoral.

Entre las revelaciones del exmandatario figuran una carta inédita y amistosa que le dejó Donald Trump en el Despacho Oval, su ruptura con líderes demócratas como Nancy Pelosi y detalles sobre el cáncer que padece, cuyo tratamiento limita la promoción del libro.

Carta inédita de Trump

Trump dejó la Casa Blanca en 2021 tras el asalto al Capitolio y sin reconocer su derrota electoral, pero dejó en el Despacho Oval una carta para Biden de tono institucional y amistoso que contrasta con sus habituales insultos al demócrata.

“Muchos presidentes han llegado y se han ido simplemente gobernando como republicanos o demócratas. En general, no cambiaron la historia, simplemente fueron arrastrados por su implacable marea. Esto no te sucederá a ti porque sé cuánto amas al pueblo estadounidense”, escribió Trump en la misiva, publicada en el libro.

Fricciones con Zelensky y Netanyahu

Biden fue públicamente un estrecho aliado de Ucrania y de su presidente, Volodymyr Zelensky, pero en el libro lo describe como “malhumorado y obstinado” y le reprocha no haber mostrado suficiente gratitud por la ayuda estadounidense.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronuncia un discurso ante el Parlamento danés en el castillo de Christiansborg, en Copenhague, el 11 de noviembre de 2026. (Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP) / THOMAS TRAASDAHL

Aunque no se arrepiente de su respaldo a Israel durante la devastadora ofensiva contra la Franja de Gaza, critica al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien presenta como un líder que solo piensa en “sus propias necesidades políticas”.

Envejecimiento y reelección

Biden admite que durante su mandato mostró signos de envejecimiento, como una “tendencia a equivocarse al mencionar lugares y nombres” y una “forma de andar vacilante”, pero sostiene que estaba capacitado para buscar la reelección y ejercer el cargo otros cuatro años.

“Me hice preguntas difíciles a mí mismo. Respondí que sí, físicamente sería capaz de hacer el trabajo. Y que no solo quería hacerlo, sino que lo quería más que nunca”, asegura.

También cuenta que, cuando reunió a sus principales asesores en la primavera de 2023 para discutir una nueva candidatura, nadie se opuso: “Todos estaban de acuerdo”.

El fallido debate

El exmandatario trata de explicar su mal desempeño en el debate electoral de junio de 2024 contra Trump, que intensificó las presiones dentro de su partido para que abandonara la campaña.

Afirma que estaba enfermo, se sentía “fatal” y se sometió a una prueba de covid-19 que dio negativo.

Añade que el proceso judicial de su hijo Hunter suponía una dura carga emocional, reconoce que “perdió el hilo” durante el encuentro y lamenta no haber tenido la oportunidad de “redimirse” en un segundo debate.

Ruptura con Pelosi y Schumer

El expresidente arremete contra la congresista Nancy Pelosi y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, por presionarlo para que renunciara a la reelección.

Acusa a Pelosi de trabajar “frenéticamente entre bastidores” para descarrilar su candidatura y reprocha a Schumer haber tenido “el descaro” de presentarse en su domicilio de Delaware para pedirle que se retirara.

Nancy Pelosi acusa a Donald Trump de encubrimiento para evitar juicio político en el Congreso de Estados Unidos. (EFE).

No obstante, revela que, tras las elecciones, almorzó con Pelosi en un restaurante italiano para no “permitir que la ruptura quedara sin resolver”.

Cáncer tras dejar la Casa Blanca

Biden explica que le diagnosticaron el cáncer de próstata que padece en mayo de 2025, después de dejar el poder, tras acudir al médico por unos “síntomas urinarios”.

Rechaza, además, haber ocultado la enfermedad durante su presidencia: “Que alguien piense que yo intentaría ignorar u ocultar un cáncer que está devastando mi cuerpo es absurdo”, afirma.

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