Un miembro del Servicio Secreto de Estados Unidos monitorea la escena después de que un vehículo chocara contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, el 11 de marzo de 2026.(Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

Una furgoneta se estrelló a primera hora del miércoles contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, según informó la policía, que detuvo al conductor.

