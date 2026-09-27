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Resumen

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Fotografía cedida por FedEx que muestra a un hombre transportando el contenedor de uno de los osos panda gigantes que llegó este domingo al zoológico de Atlanta procedente de China, tras un acuerdo anunciado esta semana durante la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca. Foto: EFE/ Fedex
Fotografía cedida por FedEx que muestra a un hombre transportando el contenedor de uno de los osos panda gigantes que llegó este domingo al zoológico de Atlanta procedente de China, tras un acuerdo anunciado esta semana durante la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca. Foto: EFE/ Fedex
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Por Agencia EFE

Una pareja de osos panda gigantes llegó este domingo al zoológico de Atlanta (Georgia, EE.UU.) procedente de China, tras un acuerdo anunciado esta semana durante la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca.

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