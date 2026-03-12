Un hombre armado murió este jueves durante un tiroteo con la policía que se desató tras impactar con un vehículo una sinagoga en West Bloomfield, cerca de Detroit (Míchigan, Estados Unidos), en un incidente que no dejó otras víctimas mortales.

El atacante, que impactó el vehículo contra la entrada del Temple Israel, portaba un rifle e intercambió disparos con las autoridades.

PUEDES VER: FBI publica fotos de posible sospechoso de desaparición de la madre de periodista de NBC

LEl hombre fue abatido dentro del vehículo, según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

La única persona herida en el ataque fue un agente de seguridad que resultó atropellado por el vehículo y que, según el sheriff, se espera que se recupere satisfactoriamente.

Las fuerzas del orden siguen trabajando en la zona para despejar el área y tratan de averiguar si el vehículo contiene explosivos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado de lo sucedido, según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a la cadena CNN.

La sinagoga Temple Israel de West Bloomfield es un centro religioso, educativo y comunitario de referencia para la comunidad judía del área de Detroit y está considerada como la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde el inicio de esa ofensiva, el FBI elevó la alerta terrorista en territorio estadounidense ante posibles atentados en represalia.

Fue el director del FBI, Kash Patel, quien anunció que la policía se encontraba en el lugar de los hechos para responder a la embestida de un vehículo en la sinagoga y a un posterior tiroteo.

“Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo”, declaró la gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer, al conocer lo ocurrido.

Míchigan, en el Medio Oeste del país, cuenta con una de las comunidades árabes más numerosas del país y con una comunidad judía importante, especialmente concentradas en el área metropolitana de Detroit.

La congresista de Míchigan Rashida Tlaib, de origen palestino, declaró que lo ocurrido en la sinagoga es “espantoso”: “Nadie debería sufrir violencia en ningún lugar, especialmente en un lugar de culto”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO