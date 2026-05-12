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Fotografía de archivo de un avión de United Airlines que se eleva sobre aeronaves de American Airlines en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: EFE/Caroline Brehman
Fotografía de archivo de un avión de United Airlines que se eleva sobre aeronaves de American Airlines en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: EFE/Caroline Brehman
Por Agencia EFE

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este martes que restablecerá en agosto los vuelos directos entre Houston (Texas) y Caracas, una conexión suspendida desde 2017.

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