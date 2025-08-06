La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este miércoles la suspensión de vuelos de salida en aeropuertos de EE.UU., debido a un “problema técnico”, y prevé más retrasos en las próximas horas.
“Prevemos más retrasos en los vuelos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”, indicó la aerolínea estadounidense en un comunicado a CNN.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Las redadas migratorias regresan a Los Ángeles con la ‘Operación Caballo de Troya’
Aproximadamente, el 16% de los vuelos de la aerolínea se han retrasado y varios fueron cancelados hasta las 20.30 horas ET (00.30 GMT del jueves), según el rastreador de datos de vuelo FlightAware.
Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por la medida, según el estado del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA).
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Donald Trump vuelve a amenazar con tomar el control federal de Washington D.C.
- Cómo el voto blanco y nulo supera en las encuestas a los candidatos punteros en Bolivia (y quién se beneficia de ello)
- Uribe se presenta ante un juzgado para formalizar su detención por condena a doce años en Colombia
- La defensa de Bolsonaro pide la revocación de la prisión domiciliaria del expresidente de Brasil
- Israel bombardea presuntos objetivos de Hezbolá en diversas áreas del sur del Líbano
Contenido sugerido
Contenido GEC