La policía de Nueva York entró el martes por la noche en el campus de la Universidad de Columbia y se ubicó frente a un edificio tomado por manifestantes estudiantiles propalestinos, según comprobó un periodista de la AFP. Un grupo de policías subió a través de una plataforma instalada en un camión hasta el segundo piso del Hamilton Hall e ingresó en el edificio. El periódico estudiantil Columbia Spectator informaba que se estaban realizando arrestos. Los manifestantes que se atrincheraron en ese edificio de la Universidad de Columbia habían prometido luchar contra los intentos de desalojarlos, mientras las instituciones se esforzaban por contener las protestas propalestinas en docenas de campus en todo Estados Unidos.

MIRA ACÁ LA TRANSMISIÓN EN VIVO:

La Universidad de Columbia había advertido que los estudiantes que ocupan el Hamilton Hall corrían el riesgo de ser expulsados.

La policía de Nueva York con equipo antidisturbios irrumpe en un edificio de la Universidad de Columbia, donde los estudiantes pro-palestinos están atrincherados. (Foto de KENA BETANCUR / AFP). / KENA BETANCUR

Oficiales de la policía de Nueva York arrestan a estudiantes mientras desalojan un edificio que había sido tomado en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, el 30 de abril de 2024. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

Los estudiantes respondieron: “Permaneceremos aquí, aprovechando las lecciones de nuestro pueblo (Gaza), que se queda quieto y firme incluso en las peores condiciones”, dijo desde el edificio a los periodistas una manifestante que no quiso dar su nombre.

Manifestantes pro palestinos que ocupan Hamilton Hall levantan una caja de leche con suministros en la Universidad de Columbia, el 30 de abril de 2024. (EFE/EPA/MICHAEL M. SANTIAGO).

Poco antes de que los agentes ingresaran al campus, el Departamento de Policía de Nueva York recibió un aviso de Columbia autorizando a los agentes a tomar medidas, dijo un funcionario policial a The Associated Press. El funcionario no estaba autorizado a discutir detalles del asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato.

Después de ingresar al campus, un contingente de policías se acercó a Hamilton Hall, el edificio administrativo que los estudiantes comenzaron a ocupar por la mañana.

Los estudiantes habían vuelto a levantar tiendas de campaña desafiantemente después de que la policía despejara un campamento en la universidad el 18 de abril y arrestara a más de 100 personas. Los estudiantes habían estado protestando en el campus de Manhattan desde el día anterior, oponiéndose a la acción militar israelí en Gaza y exigiendo que la escuela desinvierta en empresas que, según afirman, se están beneficiando del conflicto.

Las protestas se han extendido a los campus desde California hasta Massachusetts a medida que se acercan las ceremonias de graduación de mayo, lo que aumenta la presión sobre las escuelas para que expulsen a los manifestantes.

Más de 1.000 manifestantes han sido arrestados en las últimas dos semanas en campus universitarios de estados como Texas, Utah, Virginia, Carolina del Norte, Nuevo México, Connecticut, Luisiana, California y Nueva Jersey, algunos después de violentos enfrentamientos con policías con equipo antidisturbios.

La ocupación del Hamilton Hall de la prestigiosa universidad ocurrió horas después de que las autoridades del centro dijeran que habían comenzado a suspender a los estudiantes por no cumplir con una orden de desalojo del campamento que habían levantado en los jardines.

Jóvenes con el rostro cubierto rompieron ventanas y bloquearon con mesas las entradas del edificio, según imágenes compartidas en las redes sociales.

“Después de 206 días de genocidio y más de 34.000 mártires palestinos, los miembros de la comunidad de Columbia recuperaron Hamilton Hall poco después de la medianoche”, dijo el grupo en un comunicado, en alusión a la guerra de Israel en Gaza.

El grupo también señaló que había cambiado el nombre del edificio a “Hind’s Hall”, en honor a una niña gazatí de seis años muerta en la ofensiva israelí contra el grupo islamista palestino Hamás.

Los manifestantes aseguraron que permanecerán en el edificio hasta que se cumplan sus exigencias, incluida la de que la Universidad de Columbia rechace toda financiación vinculada a Israel.

El centro rechazó esa demanda. La rectora, Minouche Shafik, dijo el lunes que “no lograron llegar a un acuerdo” con los estudiantes, según un comunicado.

La toma del edificio fue reprobada por el presidente Joe Biden, que en había pedido garantizar la libertad de expresión de los estudiantes y evitar actos antisemitas.

“El presidente cree que tomar por la fuerza un edificio del campus es absolutamente el enfoque equivocado”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. “No es un ejemplo de protesta pacífica”, añadió.