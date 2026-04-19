La policía informó que varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad de Iowa en la madrugada de este domingo, aunque por el momento no se han realizado detenciones.

Esa universidad había emitido una alerta en la madrugada, reportando disparos de armas de fuego en las proximidades del campus, un área popular por su vida nocturna.

“El Departamento de Policía de Iowa está investigando un tiroteo ocurrido este domingo”, señalaron las autoridades locales en un comunicado.

Según esa nota “no han habido arrestos”.

“Por el momento, varias víctimas han sido trasladadas a hospitales de la zona para ser atendidas por las heridas sufridas en el tiroteo”, acotó la policía.

En su alerta, la universidad había indicado que había “víctimas confirmadas” en el tiroteo, sin proporcionar más detalles sobre los afectados.

En las alertas de emergencia, la universidad también había pedido a la gente que evitara la zona y “se mantuviera vigilante”.

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Los tiroteos son un drama frecuente en escuelas y universidades de Estados Unidos.

Dos personas murieron por disparos en la Universidad Estatal de Carolina del Sur en febrero.

Otras dos personas murieron y nueve resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego dentro de un aula de la Universidad Brown en diciembre.

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