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Agentes de policía custodian el campus de la escuela secundaria Perry durante un tiroteo en Perry, Iowa, el 4 de enero de 2024. (Christian Monterrosa / AFP)
Agentes de policía custodian el campus de la escuela secundaria Perry durante un tiroteo en Perry, Iowa, el 4 de enero de 2024. (Christian Monterrosa / AFP)
/ CHRISTIAN MONTERROSA
Por Agencia AFP

La policía informó que varias personas resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad de Iowa en la madrugada de este domingo, aunque por el momento no se han realizado detenciones.

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