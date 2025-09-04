USCIS, la agencia de EE.UU. encargada de emitir visados, forma su propia fuerza policial para arrestos

Escucha la noticia
USCIS, la agencia de EE.UU. encargada de emitir visados, forma su propia fuerza policial para arrestosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La principal agencia gubernamental de Estados Unidos encargada de emitir ciudadanía, visados y permisos de residencia permanente está formando su propia fuerza policial que podrá arrestar a personas por violaciones migratorias, de acuerdo con The Wall Street Journal.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció al medio que planea capacitar a cientos de agentes federales para detectar fraudes en las solicitudes de inmigración y arrestar a los inmigrantes en cuestión o a los abogados que ayudaron a preparar sus peticiones.
Newsletter Vuelta al Mundo
Estos agentes, además, portarán armas.
Hasta ahora, el USCIS se mantenía separado de las autoridades migratorias, en parte para que los inmigrantes no se sintieran cohibidos al presentar su caso al Gobierno y presentarse a sus entrevistas.
El director de la agencia, Joe Edlow, dijo a The Wall Street Journal que prevé que el nuevo organismo policial investigue patrones de fraude, como grupos de inmigrantes del mismo país que presentan solicitudes de inmigración casi idénticas o solicitantes de ciudadanía que fingen discapacidades para evitar el examen de inglés.
Edlow apuntó que otro objetivo de estos agentes es la desnaturalización de los nuevos ciudadanos que mintieron en sus solicitudes.
“No espero que esto inhiba las solicitudes. Preveo que inhiba las solicitudes fraudulentas”, anotó Edlow.
Desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, su Administración ha enviado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a arrestar a inmigrantes durante sus entrevistas para la ciudadanía, la residencia permanente o el asilo.
TE PUEDE INTERESAR
- Xi Jinping a Kim Jong-un: China mantendrá lazos con Corea del Norte pese a cambios en la coyuntura global
- Bolivia: exministro Arturo Murillo llega deportado de Estados Unidos y es detenido
- Lo que las nuevas armas que se mostraron en el enorme desfile de Beijing revelan sobre las capacidades militares de China
- Las dudas que deja el ataque de EE.UU. contra una lancha procedente de Venezuela que causó 11 muertos
Contenido sugerido
Contenido GEC