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Resumen

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El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72) zarpó del puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, Tailandia, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP).
El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72) zarpó del puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, Tailandia, el 6 de septiembre de 2026. (Foto de Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP).
/ CHANAKARN LAOSARAKHAM
Por Agencia AFP

El gobierno de Estados Unidos reconoció ocho intentos de suicidio de militares estadounidenses durante el despliegue excepcionalmente prolongado del portaviones Abraham Lincoln en Oriente Medio para la guerra en Irán.

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