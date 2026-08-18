El USS Abraham Lincoln, un emblema del poder militar de Estados Unidos, soporta un despliegue excepcionalmente prolongado que lo está llevando al límite. Problemas de suministros, agua y mantenimiento, largas jornadas de trabajo, la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a casa y crecientes preocupaciones por la salud mental de algunos marineros han elevado la presión sobre los 5.000 militares y tripulantes a bordo. El portaaviones acumula ya más de 250 días desplegado, en una de las misiones más largas de una nave de ese tipo.

La misión comenzó el 21 de noviembre del 2025, cuando el USS Abraham Lincoln partió de San Diego, California, junto con su grupo de ataque. Inicialmente, el despliegue estaba previsto para durar unos siete meses y tenía como destino el Indo-Pacífico, pero la evolución de la situación en el Medio Oriente modificó los planes y el portaaviones fue redirigido hacia la región y terminó involucrado en la guerra iniciada por Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.

En condiciones normales, la Marina de Estados Unidos recomienda despliegues máximos de siete meses o 210 días, según CNN.

En todo este tiempo, el portaaviones solo hizo dos paradas muy breves de aprovisionamiento en Guam (diciembre del 2025) y Omán (julio del 2026).

Imagen facilitada por el CENTCOM el 3 de abril del 2026 que muestra operaciones de vuelo en el portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la guerra con Irán. (EFE/ CENTCOM).

Marineros de Estados Unidos en la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán, en un lugar no revelado el 28 de febrero de 2026. (AFP). / -

El pasado 12 de agosto, tras denuncias de malas condiciones por parte de familiares de los tripulantes, los demócratas del Congreso de Estados Unidos exigieron respuestas al Gobierno.

Algunos familiares llegaron incluso a denunciar graves problemas de salud mental e intentos de suicidio a bordo.

El senador Rubén Gallego pidió entonces “una visita oficial de supervisión con la delegación bipartidista del Senado al USS Lincoln para investigar las alarmantes condiciones denunciadas”.

“Las historias de miembros de la tripulación que amenazan con lanzarse del barco son una señal de alarma aterradora sobre lo grave que se ha vuelto la situación: duchas con moho, agua caliente intermitente, comidas y jabón racionados, baños averiados y extenuantes turnos de 12 a 16 sin días libres”, escribió Gallego en X.

El presidente estadounidense Donald Trump observa mientras se reúne con el socorrista Ryder Williams en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

En respuesta, el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que pronto el USS Abraham Lincoln será relevado por otro portaaviones. El reemplazo es el USS George Washington, que está siendo movido desde el Indo-Pacífico.

A la vez, el mandatario negó que haya preocupaciones sobre las condiciones de vida de la tripulación.

Cuando se le preguntó si el despliegue no había sido demasiado largo, Trump respondió: “No, no, no. Está lejos de haber sido demasiado largo”.

El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque. (AFP / Paz PIZARRO). / JONATHAN WALTER PAZ PIZARRO

Los problemas del USS Abraham Lincoln

Esta foto de la Armada de Estados Unidos, publicada el 4 de agosto de 2026, muestra un F/A-18E Super Hornet despegando de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln el 31 de julio de 2026. (AFP). / -

De acuerdo con un reportaje de la cadena CNN, lo que ocurre con el USS Abraham Lincoln forma parte de un problema creciente de la Marina de Estados Unidos, que debe afrontar despliegues cada vez más largos, algo que está generando tensión entre los marineros, sus familias y afectando la operatividad de los propios portaaviones.

Tras hablar con los tripulantes y sus familiares, CNN enumeró problemas concretos en el USS Abraham Lincoln: escasez intermitente de alimentos, restricciones para comprar productos de higiene, problemas en el sistema de agua, baños fuera de servicio o desbordados, dificultades con el agua caliente, paquetes familiares que llegan con meses de retraso o se pierden, jornadas largas de trabajo y agotamiento, ausencia de escalas en puertos, entre otros.

El informe resalta que las escalas son especialmente importantes porque los puertos permiten reabastecerse, reparar problemas en el portaaviones y dar descanso a las tripulaciones.

Uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con la salud mental de los tripulantes. CNN recogió testimonios de marineros que describieron moral muy baja y conversaciones frecuentes sobre pensamientos suicidas.

El reportaje narra que dos marineros vinculados al grupo de ataque del USS Abraham Lincoln saltaron por la borda en los últimos meses y fueron rescatados con vida.

Por su parte, la Marina rechazó que exista un aumento de pensamientos o intentos suicidas a bordo y afirmó que dispone de profesionales médicos, religiosos y de salud mental.

En cuanto al propio portaaviones, expertos consultados por CNN advirtieron que los despliegues prolongados provocan desgaste acumulativo de los sistemas de estas naves. Mencionaron cables de frenado que se deterioran, filtraciones de agua salada en los sistemas, componentes que requieren reparaciones, etc.

Los especialistas sostuvieron que la principal preocupación es que los pequeños problemas técnicos pueden terminar aumentando el riesgo de incidentes mayores.

Los cambios de objetivos que pasan factura

Esta foto distribuida por la Armada de Estados Unidos el 8 de mayo de 2019 muestra al portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln realizando un reabastecimiento en el mar. (AFP). / JASON WAITE

Para el especialista en defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre, la situación del USS Abraham Lincoln debe entenderse dentro de la evolución de las operaciones estadounidenses contra Irán y de los cambios que ha experimentado la misión del portaaviones en los últimos meses.

Recuerda que este portaaviones ha tenido una larga trayectoria operacional. Participó en la Guerra del Golfo de 1991 y posteriormente en operaciones humanitarias y de apoyo en Somalia, además de intervenir en la invasión de Irak del 2003.

Uno de los principales problemas, según Gómez de la Torre, está relacionado con la evolución de los objetivos políticos de la guerra en Irán. El especialista sostiene que el empleo de la fuerza militar responde a objetivos políticos y que, cuando estos cambian, también puede modificarse el papel asignado a las fuerzas desplegadas.

En el caso del USS Abraham Lincoln, indica que la misión no ha sido completamente estable. “Inicialmente, la presencia de la fuerza estadounidense estuvo relacionada con el apoyo que tenían previsto realizar a manifestantes opositores iraníes que buscaban un cambio de régimen. Posteriormente, el foco pasó a la desnuclearización y a la neutralización de la capacidad tecnológica nuclear con fines militares de Irán”

Recientemente, sostiene, el portaaviones y el resto del grupo de ataque han asumido un papel de apoyo al bloqueo naval que ejerce Estados Unidos contra Irán.

Para el analista, esa evolución de los objetivos puede tener consecuencias sobre quienes permanecen durante meses en el mar. La tripulación enfrenta la incertidumbre sobre cuánto durará la misión y cuál será finalmente su propósito, remarca.

“Hay una presión de la tripulación por esta indefinición del conflicto, del rol, de los objetivos. Esto genera estrés”, manifiesta.

¿Faltan portaaviones?

Marineros forman una fila en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln mientras zarpa de San Diego el 3 de enero del 2021. (KC Alfred / The San Diego Union-Tribune, vía AP).

La situación del Lincoln también coincide con una discusión más amplia en Estados Unidos sobre la forma en la que la Marina despliega sus grupos de portaaviones, explica.

Gómez de la Torre señala que actualmente existe un debate para revisar los denominados “ciclos predecibles”, un modelo que busca establecer períodos más previsibles de despliegue, mantenimiento y descanso para los buques y sus tripulaciones.

El caso del USS Abraham Lincoln, según el especialista, evidencia las dificultades de ese modelo cuando las necesidades militares se prolongan y los objetivos de una operación cambian.

“La consecuencia es una presión creciente sobre la estructura militar estadounidense, que debe mantener sus portaaviones operativos durante períodos más largos para responder a sus compromisos estratégicos”, manifiesta.

Aunque el presidente Trump ha negado que exista un problema con el despliegue, Gómez de la Torre insiste en que la situación del Lincoln evidencia una dificultad operativa que no puede ignorarse y que debe ser resuelta con rapidez.

Por último, Gómez de la Torre considera que la situación del USS Abraham Lincoln no puede explicarse simplemente por una supuesta falta de portaaviones en la flota estadounidense. Remarca que Estados Unidos cuenta con 11 portaaviones, una fuerza que, en principio, le permite mantener presencia militar en distintas regiones del mundo.

“El problema no es tanto la cantidad, sino justamente el empleo que se le da a cada uno de ellos y la rotación, que es complicado”, anota.

Para el especialista, el desafío está en cómo distribuir y rotar esos buques cuando aumentan simultáneamente las necesidades militares estadounidenses en diferentes escenarios.