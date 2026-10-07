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El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) zarpa del puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, el 6 de septiembre de 2026. Foto: CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP
El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) zarpa del puerto de Laem Chabang, cerca de la ciudad de Pattaya, el 6 de septiembre de 2026. Foto: CHANAKARN LAOSARAKHAM / AFP
/ CHANAKARN LAOSARAKHAM
Por Agencia EFE

El portaaviones USS Abraham Lincoln está programado para llegar a San Diego (California) este jueves con alrededor de 5.000 marines y marineros estadounidenses, tras un despliegue casi récord en Oriente Medio, según informaron medios estadounidenses.

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