El portaaviones USS Abraham Lincoln está programado para llegar a San Diego (California) este jueves con alrededor de 5.000 marines y marineros estadounidenses, tras un despliegue casi récord en Oriente Medio, según informaron medios estadounidenses.

Un funcionario de la Marina de los EE.UU. confirmó al medio especializado Military.com que el portaaviones de la clase Nimitz tienen previsto llegar al mediodía del jueves a la Estación Aérea Naval de North Island, en Coronado, condado de San Diego, tras un despliegue de 10 meses.

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El portaaviones permaneció en alta mar sin hacer escala en puerto durante 286 días —el segundo despliegue más largo desde la Guerra de Vietnam—, sumando más de 300 días consecutivos en el extranjero.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha destacado que el trabajo de apoyo del Lincoln a las operaciones militares durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, denominada Operación Epic Fury fue vital.

Se espera que el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, viaje a San Diego y visite a los marineros a bordo del USS Lincoln tras su arribo, según un comunicado del Departamento de Defensa.

El USS Abraham Lincoln zarpó en noviembre de San Diego (California) y fue desplegado a finales de enero en aguas del golfo Pérsico, según la Marina estadounidense, en medio del aumento de tensiones entre Washington y Teherán.

Durante la guerra iniciada el 28 de febrero, y que continúa siete meses después, los marines llevaron a cabo misiones de patrulla, bloqueo y operaciones aéreas, de acuerdo con el Pentágono.

Su larga travesía por Oriente Medio desató preocupaciones –a las que la Casa Blanca quitó peso recientemente– sobre las condiciones de la tripulación a bordo y el estado de los militares.

En el momento más álgido de las críticas, el secretario de la Marina, Hung Cao, admitió que se registraron “un pequeño número de casos de (problemas de) salud mental”, si bien remarcó que nadie perdió la vida durante el despliegue.

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El buque arribará tres días después de que el presidente Donald Trump declarara que Irán puede “destruir” a Los Ángeles y San Diego “como pequeño precio a pagar” en el conflicto con dicho país.

Los comentarios levantaron críticas de líderes de San Diego, incluidos congresistas republicanos, que advirtieron que el condado era la casa de una de las bases militares más importantes del país.

En ese sentido, el alcalde de San Diego, el demócrata Todd Gloria, exigió al mandatario una disculpa por sus declaraciones.

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Irán insistió este domingo 4 de octubre en que no se conseguirá acabar con la guerra en Oriente Medio con una solución militar, en un momento en que las negociaciones parecen estar en un punto muerto. (AFP)

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