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El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, llega a la base naval de la bahía de Souda tras haber participado en operaciones bélicas en Oriente Medio, en la isla de Creta, el 23 de marzo de 2026. (Costas METAXAKIS / AFP)
El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, llega a la base naval de la bahía de Souda tras haber participado en operaciones bélicas en Oriente Medio, en la isla de Creta, el 23 de marzo de 2026. (Costas METAXAKIS / AFP)
/ COSTAS METAXAKIS
Por Agencia EFE

El Pentágono informó este lunes que su mayor y más sofisticado portaviones, el USS Gerald Ford, retornará a su puerto base en el estado de Virginia tras estar desplegado durante 11 meses en Europa, el Caribe y Oriente Medio, donde ha participado en los operativos relacionados con la captura de Nicolás Maduro o la guerra conta Irán.

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