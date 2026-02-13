Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El USS Gerald R. Ford, la “plataforma de combate más letal” de la Marina de EE.UU. Foto: AFP
El USS Gerald R. Ford, la “plataforma de combate más letal” de la Marina de EE.UU. Foto: AFP
Por Agencia EFE

EE.UU. enviará a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde las aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente Donald Trump, al área del Oriente Medio, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán, informan medios este viernes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

EE.UU. mueve a su mayor portaaviones del Caribe al Oriente Medio, según medios
EEUU

EE.UU. mueve a su mayor portaaviones del Caribe al Oriente Medio, según medios

Trump amenaza con enviar un segundo portaaviones al Golfo Pérsico: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista
Oriente Medio

Trump amenaza con enviar un segundo portaaviones al Golfo Pérsico: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista

Juez ordena al Gobierno de Estados Unidos el regreso de venezolanos enviados a cárcel de El Salvador
EEUU

Juez ordena al Gobierno de Estados Unidos el regreso de venezolanos enviados a cárcel de El Salvador

Militar de EE.UU. muere tras caer por la borda de un buque en las operaciones en el Caribe
EEUU

Militar de EE.UU. muere tras caer por la borda de un buque en las operaciones en el Caribe