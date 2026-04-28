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El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña sonríen mientras conversan durante una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Henry NICHOLLS / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump y el rey Carlos III de Gran Bretaña sonríen mientras conversan durante una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 28 de abril de 2026. (Henry NICHOLLS / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia AFP

El rey Carlos III bromeó a expensas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de Estado en la Casa Blanca el martes cuando dijo que sin Gran Bretaña, los estadounidenses hablarían francés.

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