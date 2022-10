Es conocida en redes sociales como ‘La reina de la limpieza’ y si bien sus trucos caseros son los más buscados a la hora de encontrar la solución a una pared manchada o cómo dejar como nueva una olla, lo que ella en realidad busca es visibilizar lo que vive una hispana en Estados Unidos realizando uno de los trabajos más comunes cuando se llega como inmigrante: ama de llaves para personas adineradas. Vanesa Amaro vive en Texas y en TikTok acumula más de 5.8 millones de seguidores a quienes se presenta como “una latina morena, de aspecto muy mexicano” que tiene un trabajo difícil por los múltiples estereotipos, pero que ha sabido crear un gran negocio con sus vivencias.

Sin tener experiencia ni referencias, hace ocho años tuvo su primera oportunidad gracias a una señora que confió en ella. “Tanto mi esposo como yo nos quedamos sin trabajo y cuando hay necesidad se hace lo que se tiene que hacer para mantener a tu familia a flote. Algo que admiro mucho de mi esposo es que él nunca sintió vergüenza ni se sintió mal ni menos por tener que hacer limpieza de las casas. Me tomó una semana entera entrenarlo, pero después de eso él se fue conmigo y trabajamos a la par”, contó en un video en su cuenta oficial sobre sus inicios al lado de Alex, su compañero de vida y mano derecha en este oficio.

El salto a la fama en TikTok

Esta mexicana que radica en Austin alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a la pandemia, pues muchas personas buscaban cómo solucionar los problemas en sus hogares sin que ingresaran extraños y gracias a las enseñanzas de su mamá y abuela de más de 90 años se convirtió en esa voz experta a la que todos acudían.

“La Vanesa de hace ocho años, siete años, ni se imaginaría que la Vanesa de ahora estaría donde está, que no sentiría vergüenza de ser una housekeeper”, dijo en entrevista con Noticias Telemundo.

Más allá del éxito en TikTok, Vanesa Amaro (@vanesaamaro1) busca que nadie se sienta menos por limpiar casas y que “no tengas miedo” de apostar e inspirar a otros, tomando su caso como ejemplo.

“Yo sentía vergüenza en mi trabajo, yo lo escondía y yo no lo decía (...) “Yo pensaba que ser housekeeper era lo peor que me podía haber pasado en la vida. ¡Qué equivocada estaba! Fue lo mejor que me pudo haber pasado”, confesó en entrevista para luego agregar que ahora “le diría a la Vanessa de aquel entonces que todo va a estar bien”.

Vanesa Amaro se convirtió en la "reina de la limpieza" en redes sociales y amasa una fortuna gracias a sus videos. (Foto: @vanesaamaro1 / TikTok)

Y es que ella no la pasó nada bien al inicio, pues una señora sacó de su habitación una blusa usada y se la tiró en la cara. “‘Ahí está tu paga, ahora vete’”, recordó en un video contando su experiencia en el departamento al que llegó por una oportunidad laboral y hasta la suegra de una clienta llamó a la policía acusándola de ladrona.

Su labor ayudando a quienes lo necesitan

Su historia en búsqueda del sueño americano sí que tuvo frutos pues Vanesa Amaro logró comprar una casa, lanzó su propia línea de productos de limpieza de la mano de la famosa Scrub Daddy y es imagen de la marca Clorox. ¿Continúa limpiando casas? Pues ahora lo hace para ayudar a familias en apuros, como una en Kentucky que perdió dos de sus hijos en cuestión de meses, adultos mayores o con discapacidades y lo hace gratis para personas que tienen niños con enfermedades terminales. “¿Por qué? Porque esos papás, esas mamás se la viven en los hospitales. ¿Qué tiempo hay de limpiar casas, entonces? Y tienen cuentas médicas, que son muy altas. No tienen el dinero para contratar a alguien que le limpie sus casas”.

Ahora su tiempo lo divide entre las grabaciones de sus videos virales y su labor como influencer para acabar con la discriminación en la comunidad latina y los abusos que se cometen contra quienes desarrollan la labor de ama de llaves.

“Aquí a las latinas en Estados Unidos todavía se les ve así como que con la mirada para abajo, como que eres menos. Y esa no es la realidad (...) No porque yo limpie tu inodoro, tu baño, tu casa, quiere decir que yo valgo menos como persona, porque tu valor como persona no viene de lo que haces, sino de quién eres por dentro”, explicó a Noticias Telemundo.