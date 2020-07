El caso de la soldado estadounidense de raíces latinas Vanessa Guillén, quien desapareció en abril de este año de la base militar Fort Hood de la ciudad de Killeen, Texas, va ofreciendo nuevos y estremecedores detalles.

Según informa “Univisión”, el hallazgo de restos humanos durante los primeros días de esta semana en la zona del río León, cerca de Fort Hood, dio más pistas sobre la desaparición de Guillén.

En medio del dolor de la familia de la soldado, dos personas fueron involucradas al estremecedor caso: el sargento Aaron Robinson, que se suicidó luego de ser contactado para un interrogatorio sobre Guillén, y el de su novia Cecily Aguilar, quien hoy se encuentra en una cárcel de Texas.

Parece que las investigaciones han tomado un curso acelerado, pero quedan ciertas preguntas a responder en los próximos días. Una de ellas es si la desaparición de Vanessa Guillén está relacionada a un presunto acoso sexual de un superior o si los restos hallados cerca del río son de ella.

Por tal motivo, repasamos una serie de detalles que lograron dar con los principales sospechosos de este caso.

Esta es la imagen con la que las autoridades piden ayuda para encontrar a Vanessa Guillén. (Twitter / @forthood)

La desaparición

Vanessa Guillén, soldado de 20 años y natural de Houston, fue vista por última vez el 22 de abril en el estacionamiento del cuartel general del Escuadrón de Ingenieros Regionales en Fort Hood, ubicado en la ciudad de Killeen (Texas).

El Comando de la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos (USACID) fue alertado por un capitán de su desaparición. En ese momento, la familia pidió respuestas a las autoridades de la base militar Fort Hood.

Los parientes señalaron que Guillén había dicho que estaba siendo acosada por un sargento. El USACID ofreció en aquellas fechas 15.000 dólares por información.

Alrededor de 30 integrantes del grupo civil Texas Equeesearch iniciaron las labores de búsqueda. Pero al no encontrar ningún rastro, se tomó la decisión de suspender las tareas.

Acoso

La familia de la soldado y su abogada dijeron que la militar había contado que estaba siendo acosada por un superior.

“El 8 de febrero Vanessa me confió que estaba muy preocupada porque estaba siendo acosada sexualmente por un sargento de la base. Me dijo que tenía miedo a denunciar lo sucedido porque nadie le creería”, declaró su madre Gloria Guillén.

Pistas

La abogada Natalie Khawan declaró que la soldado había enviado un mensaje de texto a uno de sus supervisores el pasado 22 de abril. Incluso, denunció que los oficiales de la base militar de Fort Hood lo sabían.

A partir de ese momento, nadie supo más de Vanessa Guillén. Sin embargo, ese texto fue vital en la investigación para dar con los sospechosos.

“Del celular de Vanessa se mandó el número de serie de un arma de fuego. Este mensaje de texto nos resulta muy inusual porque no es algo que se envíe normalmente entre los soldados de la base, por eso pensamos que existe una posibilidad de que alguien más hubiera enviado el mensaje. Pero las autoridades militares no nos quieren decir el destinatario del mismo”, relató la abogada.

El suicidio de un soldado

El sargento Aaron Robinson trabajó en la base militar de Fort Hood. La investigación reveló que los últimos mensajes que mandó Vanessa Guillén fueron al su celular de este hombre.

Las personas que investigaban el caso entrevistaron a Robinson después de seis días de la desaparición de la soldado. En aquel entonces, el hombre dijo que luego de su jornada del 22 de abril se fue a su vivienda donde estuvo toda la noche con su pareja Cecily Aguilar.

Pero testigos contaron a los investigadores que ese día vieron a Robinson sacando del cuarto de armas una pesada caja con ruedas.

Al momento de que la unidad de investigaciones criminales del Ejército tomó la decisión de interrogarlo como sospechoso en el caso de Guillén, lo encontraron muerto.

La policía de Killen, Texas dijo que Robinson sacó un arma y se disparó cuando trataban de hacer contacto.

Encuentran restos humanos

La unidad de investigaciones criminales del Ejército confirmó el martes que habían hallado “restos humanos parciales” cerca del río León, en el condado de Bell. La abogada de la familia, Natalie Khawam, dijo que los restos corresponderían al de la soldado Vanessa Guillén.

Versión no oficial de la muerte

La abogada indicó en un programa de radio hace unos días que el cuerpo de Guillén fue desmembrado por Robinson y una persona más, que podría ser su pareja. En la acción utilizaron un machete, que luego pudo haber sido tirado al río. “Supuestamente intentaron quemar su cuerpo y luego sacaron un machete, y comenzaron a desmembrar todo su cuerpo”, relató Natalie Khawam.

Tras el análisis del celular de Robinson, se confirmó que la madrugada del 23 de abril estuvo por las inmediaciones del río León. Incluso, se dijo que permaneció en la zona por dos horas.

La complicidad de la pareja y la acusación

Los encargados de la investigación han confirmado el arresto de una mujer que estaría vinculada al caso. Se trata de Cecily Aguilar. La ciudadana está acusada de un cargo de conspiración por manipular pruebas. De manera preliminar, podría enfrentar 20 años de cárcel.

“Él nunca negó nada de lo que le hicieron a Vanessa Guillén y a su cuerpo… le envió mensajes de celular a su novia con fotos de artículos sobre el hallazgo de restos”, dice la acusación a Cecily Aguilar.

Como otro dato en la investigación, se difundió que el 30 de junio Aguilar recibió el siguiente mensaje de Robinson: “Nena, ellos encontraron las partes”.

Vanessa Guillén no ha sido vista desde el pasado 22 de abril, cuando estaba en la base militar de Fort Hood, Texas. (Ejército de Estados Unidos).

La respuesta de la base militar

En conferencia de prensa, las autoridades de la base militar de Fort Hood en Texas han dicho que todavía no hay confirmación de que los restos humanos encontrados el martes sean de Vanessa Guillén.

Por otro lado, dijeron que no existe una relación clara entre el acoso sexual denunciado por la familia y la desaparición. “En las últimas 72 horas hemos logrado mucha información sobre el caso de Vanessa Guillén, pero lo estamos manejando con las autoridades pertinentes que están encargadas de la investigación. No podemos confirmar que los restos sean o no de Guillén hasta que no se haga una prueba especial de ADN, algo que aún no tenemos”, aseveró el general Scott Efflandt, comandante de la base Fort Hood.

__________________

VIDEO RECOMENDADO

Ghislaine Maxwell: Arrestan en Estrados Unidos a exnovia de Jeffrey Epstein y la acusan de seis carg