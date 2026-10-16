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Resumen

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Los bomberos combaten el incendio de Norte en San Juan Capistrano, California, el 16 de octubre de 2026. AFP
Los bomberos combaten el incendio de Norte en San Juan Capistrano, California, el 16 de octubre de 2026. AFP
Por Agencia EFE

Varios incendios de rápida propagación azotaron el sur de California este viernes, destruyendo viviendas y obligando a evacuar a cientos de residentes mientras las autoridades luchar por contener las llamas.

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