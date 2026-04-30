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Un avión de American Airlines se aproxima a la pista del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) en Arlington, Virginia, el 2 de abril de 2022. (Foto referencial, Daniel SLIM / AFP).
Un avión de American Airlines se aproxima a la pista del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) en Arlington, Virginia, el 2 de abril de 2022. (Foto referencial, Daniel SLIM / AFP).
/ DANIEL SLIM
Por Agencia EFE

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de siete años despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami a bordo de un avión de American Airlines y en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

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