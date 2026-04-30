El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en cerca de siete años despegó este jueves desde el Aeropuerto Internacional de Miami a bordo de un avión de American Airlines y en medio de una fiesta con banderas venezolanas y el desayuno típico de ese país, que incluyó arepas y tequeños.

Los pasajeros de este vuelo a Caracas, de aproximadamente tres horas de duración, celebraron antes del despegue en presencia de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, felices de poder visitar su patria tras años de hacerlo por terceros países.

Los vuelos comerciales directos entre ambos países fueron suspendidos en 2019 en medio de las tensiones entre los gobiernos del entonces mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien estaba en su primer mandato (2017-2021).

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