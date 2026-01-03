Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York en un avión militar Boeing 757. (Captura de video / AP).
Así bajó del avión Nicolás Maduro tras llegar a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico | VIDEO
Así bajó del avión Nicolás Maduro tras llegar a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico | VIDEO

El mandatario de Venezuela, , descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña. El chavista arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en el norte de Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de 2 grados centígrados bajo cero.

Se espera que Maduro sea ahora trasladado en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según medios locales.

MIRA: Trump anuncia que Nicolás Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela junto con su esposa Cilia Flores

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

La imputación fue hecha pública por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y «utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos».

Así, se espera que el siguiente paso en su caso se lleve a cabo durante los próximos días ante el juez en Manhattan.

Maduro fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

Maduro y Flores deberán comparecer por la acusación de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

