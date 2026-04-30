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Un avión de American Eagle aterrizando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 30 de abril de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
Un avión de American Eagle aterrizando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el 30 de abril de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

El primer vuelo comercial directo procedente de Venezuela en siete años aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami, completando así la reanudación de esta ruta, que fue abierta horas antes cuando el mismo avión de American Airlines partió de Estados Unidos hacia Caracas.

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