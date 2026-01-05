El complejo militar venezolano en Fuerte Tiuna, Caracas, luego de los ataques estadounidenses el 3 de enero de 2026. (EFE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR)
El complejo militar venezolano en Fuerte Tiuna, Caracas, luego de los ataques estadounidenses el 3 de enero de 2026. (EFE/EPA/SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR)
/ SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro, dice jefe del Pentágono
Resumen de la noticia por IA
Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro, dice jefe del Pentágono

Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro, dice jefe del Pentágono

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a como parte de la operación para capturar a , informó el jefe del Pentágono, , el lunes.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa durante en la madrugada del sábado, poniendo fin a casi 13 años de gobierno del líder izquierdista, acusado por Washington de dirigir un cártel de narcotráfico.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Maduro y su esposa volverán a comparecer ante un juez de EE.UU. el 17 de marzo

Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense”, dijo Hegseth en un acto en el estado de Virginia.

Aunque el presidente Donald Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.

Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.

Aún se desconoce el número de heridos del lado estadounidense, mientras que Cuba reconoció que 32 ciudadanos suyos murieron en el ataque.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York el lunes.

VIDEO RECOMENDADO

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC