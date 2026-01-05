Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro, dice jefe del Pentágono

Escucha la noticia
Cerca de 200 militares estadounidenses ingresaron a Caracas como parte de la operación para capturar a Nicolás Maduro, informó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el lunes.
Las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa durante en la madrugada del sábado, poniendo fin a casi 13 años de gobierno del líder izquierdista, acusado por Washington de dirigir un cártel de narcotráfico.
MIRA AQUÍ: Maduro y su esposa volverán a comparecer ante un juez de EE.UU. el 17 de marzo
“Casi 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas… y detuvieron a un individuo acusado, buscado por la justicia estadounidense, en apoyo de las fuerzas del orden, sin que muriera un solo estadounidense”, dijo Hegseth en un acto en el estado de Virginia.
Aunque el presidente Donald Trump y los principales responsables de la operación militar dieron detalles al día siguiente, hasta ahora no se sabía exactamente cuántos efectivos habían protagonizado la operación.
Las autoridades estadounidenses dijeron que más de 150 aeronaves participaron en el operativo, procedentes de varias instalaciones en la región.
Aún se desconoce el número de heridos del lado estadounidense, mientras que Cuba reconoció que 32 ciudadanos suyos murieron en el ataque.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables en un tribunal de Nueva York el lunes.
