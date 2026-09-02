La petrolera estadounidense Chevron anunció el miércoles unos acuerdos que le permitirán duplicar su producción en Venezuela de aquí a cinco años, a pocas horas de que el secretario de Energía, Chris Wright, cierre en Caracas el pacto que cede a Washington una quinta parte de las reservas del país sudamericano.

Los acuerdos contemplan nuevas concesiones en la Faja del Orinoco y términos legales, fiscales y comerciales actualizados, indicó la empresa en un comunicado. Gracias a ello, será posible “invertir más de 7.000 millones de dólares en los próximos cinco años, y multiplicar por más de dos la producción a unos 600.000 barriles diarios, en comparación con 2026”.

Chevron cuenta con tres coempresas en Venezuela. En virtud de los acuerdos, una de ellas, Petroindependencia, donde posee una participación del 49%, obtuvo licencia para explotar otros dos campos petrolíferos, Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

Estos dos yacimientos “fortalecen aún más la creciente cartera de Chevron en Venezuela”, destacó en su comunicado la petrolera, que había seguido operando en Venezuela bajo la presidencia de Nicolás Maduro, capturado en Caracas en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Dicho portafolio “refuerza el suministro de petróleo y crea un valor a largo plazo diferenciado”, destacó Mike Wirth, CEO de Chevron, citado en el texto.

El anuncio se produjo horas antes de que el secretario de Energía estadounidense cierre con el gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas el histórico acuerdo que cede a Washington la explotación de 65.000 millones de barriles de crudo, el equivalente de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

En el comunicado de este miércoles, el CEO de Chevron agradeció precisamente al secretario Wright “por ayudar a facilitar las condiciones de una mayor inversión y un mayor crecimiento” en las operaciones en Venezuela.

El subsuelo venezolano encierra las mayores mayores reservas de oro negro del mundo, con más de 300.000 millones de barriles estimados. Pero su producción sigue siendo muy limitada tras décadas de inversión insuficiente y sanciones.

Desde la operación que permitió la captura de Maduro en enero, el gobierno Trump se ha concentrado en reactivar la explotación de los recursos petroleros y gasíferos venezolanos, dentro de un mercado energético tensionado en los últimos seis meses por la guerra de Irán, que hizo subir los precios del carburante en Estados Unidos.

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