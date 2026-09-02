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Resumen

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un buque tanquero de petróleo navegando en Maracaibo, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
un buque tanquero de petróleo navegando en Maracaibo, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos).
/ Henry Chirinos
Por Agencia AFP

La petrolera estadounidense Chevron anunció el miércoles unos acuerdos que le permitirán duplicar su producción en Venezuela de aquí a cinco años, a pocas horas de que el secretario de Energía, Chris Wright, cierre en Caracas el pacto que cede a Washington una quinta parte de las reservas del país sudamericano.

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