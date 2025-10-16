Roger Zuzunaga Ruiz
¿Cómo fueron las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina y qué puede pasar con Maduro en Venezuela?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó en secreto a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Esta decisión le suma más presión al mandatario chavista Nicolás Maduro, quien en los últimos dos meses ha visto cómo la costa de su país ha sido rodeada por un inédito despliegue naval estadounidense, mientras que aviones cazas de última generación F-35 han sido emplazados en Puerto Rico. ¿Estamos ante una reedición de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina durante los años de la Guerra Fría?

