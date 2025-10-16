¿Cómo fueron las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina y qué puede pasar con Maduro en Venezuela?

Washington asegura que el desplazamiento militar en el mar Caribe es para labores de interdicción del narcotráfico. Además, sostiene que el Cártel de los Soles, supuestamente liderado por Maduro, inunda Estados Unidos de droga.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Desde agosto, la flota naval enviada al Caribe ha atacado a por lo menos cinco lanchas cerca de la costa venezolana bajo el argumento de que llevaban droga. Un total de 27 personas han muerto en esas acciones.

Imagen de la narcolancha en el Caribe minutos antes del ataque de Estados Unidos. Foto: X / Pete Hegseth

Sin embargo, tanto el chavismo como la prensa estadounidense han expresado que el objetivo de esta operación es deponer a Maduro del poder en Venezuela.

De acuerdo con el diario The New York Times, la nueva autorización secreta de Trump permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de acciones en el Caribe.

Incluso podría emprender operaciones encubiertas contra Maduro o su gobierno de forma unilateral, indicó el NYT.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El miércoles, el propio Trump confirmó la revelación del NYT. Dijo que había autorizado la acción encubierta y que Estados Unidos estaba considerando lanzar ataques terrestres en Venezuela.

“Sin duda, ahora estamos considerando el territorio terrestre, porque tenemos el mar muy bien controlado”, manifestó el presidente ante una pregunta de la prensa.

Luego explicó que hay dos razones para la autorización: acusó a Venezuela de haber vaciado sus prisiones para enviar a criminales a Estados Unidos. Y dijo que mucha de la droga que entra en su país proviene de Venezuela.

Los ataques dentro de Venezuela representarían una seria una escalada con respecto a la situación actual. El NYT detalló que hay 10.000 soldados estadounidenses en el Caribe, la mayoría en bases de Puerto Rico. Los otros son los marines que están en buques de asalto anfibios cerca de Venezuela.

En total, la Armada estadounidense tiene ocho buques de guerra y un submarino en el mar Caribe.

No se descarta la eliminación física

Nicolás Maduro habla durante una marcha para conmemorar el "Día de la Resistencia Indígena" en Caracas, Venezuela, el 12 de octubre de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP). / FEDERICO PARRA

Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e Inteligencia, le dijo a El Comercio que no es habitual que un presidente de Estados Unidos confirme públicamente que ha autorizado a la CIA a llevar a cabo operaciones encubiertas en el exterior, ya que este tipo de disposiciones suelen mantenerse en absoluto secreto.

¿Qué implica la orden secreta de Trump? Gómez de la Torre dijo que “significa hacer más fuerte el tipo de operación que normalmente realiza la CIA, que es infiltración, agitación, propaganda, sabotaje y eventualmente la eliminación física de uno o varios objetivos. Nunca se sabrá, naturalmente, el contenido exacto de esta orden”.

“Se trata, por tanto, de un retorno a los métodos clásicos de la Guerra Fría, donde la agencia operaba con amplio margen de acción en el hemisferio", remarcó.

¿Qué explica el tono cada vez más agresivo de Estados Unidos hacia Maduro? El analista explicó que la política hacia América Latina estaría siendo liderada por Marco Rubio, quien además de encabezar el Departamento de Estado, actúa como asesor de seguridad nacional del presidente Trump.

“Rubio representaría la línea dura dentro del gabinete, imponiéndose frente al enfoque diplomático o negociador que encarna Richard Grenell, el enviado para Venezuela“, sostuvo.

Operaciones encubiertas de la CIA en América Latina

En esta foto del 11 de septiembre de 1997 aparece el dictador chileno Augusto Pinochet. (FOTO: CRIS BOURONCLE / AFP). / CRIS BOURONCLE

Guatemala, 1954

La CIA organizó la Operación PBSUCCESS para derrocar al presidente Jacobo Árbenz Guzmán, cuyo programa de reforma agraria afectaba a la United Fruit Company.

Estados Unidos consideraba que sus políticas eran comunistas.

La CIA financió, entrenó y armó a un pequeño ejército rebelde liderado por Carlos Castillo Armas. Además, difundió propaganda radial para simular una gran insurrección.

Tuvo éxito y Árbenz fue sustituido por una junta militar.

Cuba, 1961

Invasión de Bahía de Cochinos, en la que exiliados cubanos fueron entrenados por la CIA en Nicaragua y Guatemala para derrocar a Fidel Castro.

La operación fracasó y terminó reforzando el poder de Castro y su alianza con la entonces Unión Soviética.

Cuba, 1962

La Operación Mangosta tenía como objetivo desestabilizar y derrocar al gobierno de Castro.

El presidente John F. Kennedy ordenó a la CIA llevar adelante acciones encubiertas, incluyendo el sabotage, terrorismo y asesinato .

No logró su objetivo. La consecuencia fue la crisis de los misiles de 1962, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de iniciar una guerra nuclear.

Brasil, 1964

Estados Unidos apoyó logística y políticamente el golpe militar que derrocó al presidente João Goulart, acusado de ser demasiado izquierdista y con inclinaciones pro-comunistas.

La operación incluyó coordinaciones con militares brasileños, el envío de buques de guerra, el financiamiento de protestas y la manipulación mediática.

Como consecuencia, se inició una dictadura militar que duró 21 años.

República Dominicana, 1963-65

La CIA participó activamente en la campaña de desestabilización contra Juan Bosch en la República Dominicana, antes y después de su breve gobierno en 1963.

En 1965, tropas estadounidenses invadieron el país para impedir el retorno al poder de Juan Bosch.

Washington buscaba un gobierno alineado a sus políticas.

Chile, 1973

Estados Unidos dio apoyo político, financiero e inteligencia para el golpe de Estado militar que derrocó a Salvador Allende en Chile.

La CIA financió a partidos políticos opositores, sindicatos, medios de comunicación y a grupos empresariales. También promovió la desestabilización económica.

Como consecuencia, se instaló la dictadura de Augusto Pinochet.

Década de 1970

Estados Unidos, a través de la CIA, apoyó la represión de opositores políticos llevada a cabo por dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile mediante la Operación Cóndor.

Estas dictaduras y la CIA intercambiaron información, perpetraron secuestros y asesinaron a opositores.

Como resultado, además de los muertos hubo miles de desaparecidos y se ejecutaron violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Nicaragua, años 80

Estados Unidos financió y entrenó a la Contra, grupos armados opositores al gobierno sandinista encabezado por Daniel Ortega en Nicaragua, buscando desgastar y eventualmente sacar del poder al sandinismo.

Granada, 1983

La CIA formó parte de la Operación Furia Urgente, la invasión militar de Estados Unidos a Granada para derrocar al gobierno marxista de Hudson Austin, sucesor de Maurice Bishop, bajo la justificación de proteger estudiantes estadounidenses y frenar influencia cubana.

Soldados estadounidenses vigilan su puesto de seguridad frente a la embajada del Vaticano en Ciudad de Panamá, donde el general panameño Manuel Noriega solicitó asilo, durante la Operación Causa Justa, el 25 de diciembre de 1989. (Foto de MANOOCHER DEGHATI / AFP). / MANOOCHER DEGHATI

Panamá, 1989

La Operación Causa Justa tuvo como objetivo capturar al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, antiguo colaborador de la CIA convertido en adversario.

Antes de la invasión militar de Estados Unidos, la CIA operó redes internas de espionaje y sabotaje contra el régimen de Noriega.

Haití, 1994

Estados Unidos lideró la intervención militar Uphold Democracy que restituyó a Jean-Bertrand Aristide como presidente de Haití.

Aristide había sido derrocado en 1991. Si bien la CIA no organizó directamente el golpe de Estado, sí habpia entrenado y apoyado a los servicios de inteligencia haitianos responsables de la asonada.

Además, la CIA contribuyó a desacreditar a Aristide dentro del aparato político de Washington.

Tras el golpe, la CIA supervisó y limitó los movimientos de Aristide en Panamá, buscando neutralizar el impacto político de su figura.

Mano dura

El director de la CIA, John Ratcliffe, habla durante una reunión de gabinete con el presidente estadounidense Donald Trump, el 26 de agosto de 2025. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

Andrés Gómez de la Torre dijo a este Diario que el nombramiento de John Ratcliffe como director de la CIA reforzó la orientación de mano dura del secretario de Estado Marco Rubio y del propio Trump.

Recordó que Ratcliffe había prometido ante el Congreso de Estados Unidos impulsar una agencia de inteligencia más agresiva, audaz e intrusiva y menos temerosa de asumir riesgos.

“Su cercanía con Marco Rubio facilitaría la aplicación de esta nueva doctrina en el terreno latinoamericano, particularmente en Venezuela”, sostuvo el analista.