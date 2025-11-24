El presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Dan Caine, espera el discurso del presidente estadounidense Donald Trump en el Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025. Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP
El presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, general Dan Caine, espera el discurso del presidente estadounidense Donald Trump en el Parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025. Foto: SAUL LOEB / POOL / AFP
Jefe del Estado Mayor de EE.UU. visitará Trinidad y Tobago en medio del despliegue militar en el Caribe
El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, , visitará Trinidad y Tobago el martes para conversar sobre narcotráfico en medio del , anunció este lunes la embajada estadounidense en Puerto España.

Caine se reunirá con la primera ministra, . “La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo en un comunicado la embajada.

realizó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en el último mes como parte de la operación antidrogas que Washington dirige especialmente contra Venezuela.

Por su parte, el jefe del Pentágono, , realizó una visita sorpresa a Puerto Rico y un buque en el Caribe, informaron fuentes oficiales, después de que Estados Unidos como parte de sus operaciones antidroga.

Hegseth estuvo acompañado por el oficial militar de más alto rango de Estados Unidos, el general Dan Caine, y ambos fueron recibidos por Jenniffer González-Colón, la gobernadora del territorio, quien anunció la visita en una publicación en X.

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine. Foto: EFE
El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine. Foto: EFE

González agradeció a Trump “y a su gobierno por reconocer el valor estratégico que Puerto Rico tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos y la lucha contra los cárteles de la droga en nuestro hemisferio, perpetuada por el narcodictador ”.

Estados Unidos afirma que Maduro encabeza un cártel de tráfico de drogas y recientemente duplicó a por información que conduzca a su captura.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este viernes 21 de noviembre a los estudiantes de su país a conectarse con los movimientos estudiantiles de Estados Unidos para pedirles que "paren la guerra", en medio de las tensiones entre Caracas y la Administración de Donald Trump a raíz del despliegue militar norteamericano en el mar Caribe. (EFE)

