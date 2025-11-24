Jefe del Estado Mayor de EE.UU. visitará Trinidad y Tobago en medio del despliegue militar en el Caribe

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, visitará Trinidad y Tobago el martes para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar en aguas del Caribe, anunció este lunes la embajada estadounidense en Puerto España.

Caine se reunirá con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar. “La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo en un comunicado la embajada.

Trinidad y Tobago realizó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en el último mes como parte de la operación antidrogas que Washington dirige especialmente contra Venezuela.

Por su parte, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, realizó una visita sorpresa a Puerto Rico y un buque en el Caribe, informaron fuentes oficiales, después de que Estados Unidos desplegara una decena de cazas F-35 como parte de sus operaciones antidroga.

Hegseth estuvo acompañado por el oficial militar de más alto rango de Estados Unidos, el general Dan Caine, y ambos fueron recibidos por Jenniffer González-Colón, la gobernadora del territorio, quien anunció la visita en una publicación en X.

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine. Foto: EFE

González agradeció a Trump “y a su gobierno por reconocer el valor estratégico que Puerto Rico tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos y la lucha contra los cárteles de la droga en nuestro hemisferio, perpetuada por el narcodictador Nicolás Maduro”.

Estados Unidos afirma que Maduro encabeza un cártel de tráfico de drogas y recientemente duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.