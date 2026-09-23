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Resumen

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (RYAN MURPHY / Getty Images via AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, interviene durante el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la sede de la ONU, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (RYAN MURPHY / Getty Images via AFP)
/ RYAN MURPHY
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles ante la Asamblea General de la ONU al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por retomar el camino del diálogo y calificó el reciente acuerdo petrolero como uno de los “más grandes jamás suscrito”.

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