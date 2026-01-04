Marco Rubio dice que Estados Unidos puede trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con Maduro

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez en una imagen del el 24 de mayo de 2018 en la Asamblea Nacional de Venezuela. (Foto de Federico Parra / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

El secretario de Estado de EE.UU., , aseguró este domingo que , vicepresidenta de , es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de , quien rompía cualquier acuerdo establecido con .

La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él”, manifestó Rubio al canal CBS.

Francisco Sanz
Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo”, manifestó el secretario.

Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él”, agregó.

Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció “múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva”.

El republicano recalcó que el líder chavista “eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país”.

Su número dos es alguien con quien se puede trabajar”, aseguró.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)
