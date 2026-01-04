Marco Rubio dice que Estados Unidos puede trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con Maduro

Escucha la noticia
Marco Rubio dice que Estados Unidos puede trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con MaduroResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.
“La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él”, manifestó Rubio al canal CBS.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Delcy Rodríguez reconocida como presidenta encargada de Venezuela por las Fuerzas Armadas
“Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo”, manifestó el secretario.
“Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él”, agregó.
Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció “múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva”.
El republicano recalcó que el líder chavista “eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país”.
“Su número dos es alguien con quien se puede trabajar”, aseguró.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Caracas luce con las calles vacías y filas en supermercados tras la captura de Nicolás Maduro
- Los tres conflictos que el mundo no puede dejar de mirar en este 2026 (y cuál se considera el más peligroso)
- China y Rusia a la expectativa: ¿cómo la acción en Caracas alimenta la ambición territorial de ambas potencias?
- Venezuela: Ministro de Defensa denuncia asesinato a “sangre fría” de parte del equipo de seguridad de Maduro
- Israel apoya la “acción firme y enérgica” de Estados Unidos en Venezuela, dice Netanyahu
Contenido sugerido
Contenido GEC