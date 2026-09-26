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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Prensa Presidencial de Venezuela / EFE)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026. (Prensa Presidencial de Venezuela / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que habló con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante la reunión que ambos mantuvieron el martes en Nueva York.

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