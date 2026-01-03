Trump anuncia que EE.UU. gobernará Venezuela tras derrocar a Maduro y explotará su riqueza petrolera hasta que haya una “transición pacífica”

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos “gobernará” Venezuela y explotará su riqueza petrolera hasta que haya una “transición pacífica”, tras el derrocamiento y captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses este sábado.

Rodeado de agentes del FBI, Maduro llegó en avión por la tarde a una base militar en las afueras de Nueva York -donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo- horas después de ser sometido en medio de un bombardeo en Caracas y otros puntos del país.

Los ataques aéreos en plena madrugada duraron más de una hora y Trump dijo haberlos seguido como un “show televisivo”. Más tarde develó sus planes para el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, visto desde la distancia tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. (Foto de AFP). / STR

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo en rueda de prensa, luego de publicar una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados por gafas oscuras en el buque militar USS Iwo Jima.

Indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete “en colaboración” con la oposición venezolana, pero no dio detalles.

Además advirtió que si fuese necesario Estados Unidos está listo para un nuevo ataque, “mucho mayor”, e impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

Pero al mismo tiempo dijo que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, está “dispuesta” a cooperar con Washington, según se lo manifestó al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una conferencia de prensa en Caracas, el 11 de agosto de 2025. (Foto de Juan BARRETO / AFP) / JUAN BARRETO

“Estamos dispuestos a relaciones de respeto”, afirmó luego la vicepresidenta, quien pidió la “inmediata liberación” de Maduro y de su esposa.

Maduro es el “único presidente” de Venezuela, sostuvo Delcy Rodríguez y aseveró que el gobierno está preparado “para defender a Venezuela”, donde fue declarado el “estado de conmoción”.

Dudas sobre la oposición

Este cruce de declaraciones planteó dudas sobre el futuro papel de los opositores venezolanos, que enfrentaron una dura represión durante el gobierno de Maduro.

De hecho, Trump apartó del proceso puesto en marcha este sábado a la líder opositora y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado.

“Le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”, afirmó Trump, a quien Machado dedicó el Nobel.

Previamente, Machado consideró que Edmundo González, quien asegura que Maduro le robó la presidencia en las elecciones del 28 de julio de 2024, “debe asumir de inmediato” el poder.

Trump dejó en cambio muy claros sus objetivos en cuanto a incentivar a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela e “inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada (...) y comiencen a generar dinero para el país”.

El Consejo de Seguridad de la ONU discutirá el lunes la operación estadounidense, cuya legalidad es cuestionada dentro y fuera de Estados Unidos.

“Show televisivo”

Trump contó a la cadena Fox que siguió el operativo “como si hubiera visto un show televisivo”, horas después de anunciar la detención de Maduro y Flores, quienes según Washington no opusieron resistencia.

Ningún estadounidense murió, añadió Trump, al revelar que Maduro estaba en una fortaleza. Más tarde, indicó al New York Post que “muchos” cubanos que lo protegían perdieron la vida.

Tras “meses de planificación y ensayos”, se utilizaron unos 150 aeronaves, precisó el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine.

Un vehículo arde en la base aérea La Carlota de Caracas, Venezuela, tras una serie de explosiones el 3 de enero de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

Explosiones y sobrevuelos sacudieron Caracas hacia las 02H00 locales (06H00 GMT), en el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro, de 63 años.

Los ataques fueron dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, entre otros sitios, según periodistas de AFP.

Trump consideraba ilegítimo al mandatario, un exchofer de autobús y exsindialista, quien llegó al poder en 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez y enfrentaba acusaciones de fraude.

Contenedores quemados en el puerto de La Guaira, Venezuela, el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al líder venezolano Nicolás Maduro tras lanzar un ataque a gran escala. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

En 2020, Maduro fue acusado formalmente de narcotráfico por Estados Unidos, que ofrecía por él 50 millones de dólares.

Washington atacó además en los estados vecinos de La Guaira, donde está el aeropuerto de Caracas, Miranda y Aragua.

Caracas amaneció desierta y con olor a pólvora en varios sectores. Para evitar saqueos, los comerciantes vendían a través de las rejas.

Agentes policiales encapuchados fuertemente armados recorrían la ciudad y vigilaban edificios públicos, mientras unas 500 personas expresaron apoyo a Maduro frente al palacio de Miraflores.

“¡Viva Venezuela!”

La televisión estatal mostró imágenes de verjas caídas y buses incendiados en La Carlota, una base aérea de Caracas.

Los bombardeos siguieron a una serie de ataques estadounidenses contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con un saldo de más de un centenar de muertos.

Trump aprovechó la detención de Maduro para advertir a los gobiernos izquierdistas de Colombia y Cuba, cercanos a Maduro.

La presión de Washington se tradujo asimismo en el cierre del espacio aéreo venezolano, nuevas sanciones contra Caracas y la incautación de buques con crudo venezolano.

Maduro, que se proclama socialista, siempre dijo que estas operaciones buscaban su derrocamiento y apoderarse del petróleo venezolano.

La autoridad aérea de Estados Unidos y la Unión Europea recomendaron a las aerolíneas evitar el espacio aéreo del Caribe y de Venezuela, respectivamente.

“Llegó el día y lloré”

Reacciones de la población ante la noticia de la captura de Nicolás Maduro, en Doral, Florida, cerca de Miami, el 3 de enero de 2026. (Foto de GIORGIO VIERA / AFP). / GIORGIO VIERA

Algunos habitantes se asomaron a sus balcones y terrazas para ver y grabar lo que pasaba. Otros se resguardaron.

Las explosiones “me levantaron” de la cama, contó a AFP María Eugenia Escobar, residente de 58 años de La Guaira. “En el acto pensé ‘Dios, llegó el día’ y lloré”.

En diversas capitales del mundo, miles de venezolanos manifestaron júbilo por la caída de Maduro, aunque también expresaron dudas y temor.

Países aliados como Rusia, China, Irán y Cuba rechazaron los ataques, así como los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia y México.

Rusia exigió la liberación de Maduro, mientras China dijo que su captura amenaza “la paz y la seguridad” regionales.