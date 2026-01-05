El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta encaragada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Jim WATSON / Federico PARRA / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta encaragada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Jim WATSON / Federico PARRA / AFP)
Agencia EFE

Trump asegura que la presidenta encargada Delcy Rodríguez está "cooperando" con Estados Unidos
El presidente de , , dijo este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de , , está “cooperando” con las autoridades estadounidenses.

Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, afirmó Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

MIRA AQUÍ: Trump dice que Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.

Rodríguez juró hoy su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo.

Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez durante el acto, y denunció que Maduro y Flores son “rehenes” en EE.UU.

La Administración Trump ya había señalado a Rodríguez como la interlocutora desde Caracas incluso antes de su juramentación y por delante de la líder opositora María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia, el candidato que se enfrentó a Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024 y que la oposición considera presidente electo de Venezuela.

MÁS INFORMACIÓN: Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela hasta que “recupere su salud”

Tanto Trump como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, han advertido con dureza a Rodríguez de consecuencias “mucho peores” que las que ha sufrido Maduro si la presidenta encargada no “cumple” con los lineamientos de Washington.

El presidente estadounidense también le pidió a Rodríguez “acceso total” al petróleo y otros recursos e infraestructuras venezolanas.

Maduro y Flores comparecieron hoy ante un tribunal federal de Nueva York en la primera audiencia del proceso judicial que los acusa de narcottráfico, conspiración y corrupción, cargos de los que se han declarado inocentes.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)
