El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que Venezuela ha sido “estabilizada” y agregó que el petróleo del país sudamericano va de camino a Houston.

“Venezuela lo está haciendo genial, ha sido estabilizada” y agregó que “miles de millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston”, durante un evento de reconocimiento al equipo de fútbol Inter de Miami en la Casa Blanca.

MIRA AQUÍ: Estados Unidos y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

Durante su intervención, el mandatario elogió, nuevamente, a la presidenta Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “persona maravillosa” e insistió en que mantienen una buena relación.

Sobre el petroleo venezolano, el republicano recalcó que “miles de millones de barriles de petroleo” han salido de Venezuela y están por llegar a Houston y a “otros lugares donde puedan ser refinados”.

Trump dijo que enviarán de vuelta a Venezuela “más dinero del que ellos han hecho en muchos años”.

Las declaraciones de Trump suceden después de que su secretario del interior, Doug Burgum, visitara a la presidenta Rodríguez en Caracas esta semana para ratificar las relaciones entre ambos países.

VIDEO RECOMENDADO

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles 4 de marzo al secretario estadounidense del Interior para una reunión enfocada en una cooperación "sin límites" en energía y minería. (AFP)

SOBRE EL AUTOR