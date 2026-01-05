El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, EE.UU., el 3 de enero de 2026. (EFE/EPA/NICOLE COMBEAU)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Guerra, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, EE.UU., el 3 de enero de 2026. (EFE/EPA/NICOLE COMBEAU)
/ NICOLE COMBEAU / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump dice que Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela
Trump dice que Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

El presidente de , , dijo este lunes que los secretario de Estado y Guerra, y respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración, , estarán a cargo de coordinar la transición en , al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, , está “cooperando”.

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

MIRA AQUÍ: Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela hasta que “recupere su salud”

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)”, aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Adminsitración Trump, para “un rol más elevado” en la gestión de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”.

MÁS INFORMACIÓN: Tras la caída de Maduro, Estados Unidos define su jugada: ¿Delcy Rodríguez al poder o transición en Venezuela?

El sábado Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela y ayer aseguró que “estamos al cargo” del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no “hace lo correcto”.

En la entrevista de este lunes con NBC News, Trump, que negó que la líder opositara María Corina Machado sea una interlocutora válida para guiar al país tras la salida de Maduro, se mostró contento con la actitud de Delcy Rodríguez en estos primeros días como líder de Gobierno chavista.

Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, aseguró Trump.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)
