Trump dice que Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que los secretario de Estado y Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth respectivamente, y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está “cooperando”.

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

“Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)”, aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Adminsitración Trump, para “un rol más elevado” en la gestión de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”.

El sábado Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela y ayer aseguró que “estamos al cargo” del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no “hace lo correcto”.

En la entrevista de este lunes con NBC News, Trump, que negó que la líder opositara María Corina Machado sea una interlocutora válida para guiar al país tras la salida de Maduro, se mostró contento con la actitud de Delcy Rodríguez en estos primeros días como líder de Gobierno chavista.

“Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, aseguró Trump.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasa su primera noche recluido en la cárcel federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, tras ser capturado hace menos de 24 horas por Estados Unidos en Caracas, donde su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recibió la orden del Tribunal Supremo venezolano de asumir como presidenta encargada del país. (EFE)