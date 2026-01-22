La líder opositora venezolana, María Corina Machado; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Alex WROBLEWSKI / Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania / Federico PARRA / AFP)
Agencia EFE
Trump habla nuevamente con Machado pero defiende “liderazgo firme” de Delcy Rodríguez
El presidente de Estados Unidos, , dijo este jueves que volvió a conversar con la líder opositora venezolana, , y a su vez defendió que el Gobierno interino de la chavista , está demostrando un “liderazgo muy fuerte”.

En este momento, están demostrando un liderazgo muy fuerte. También hablé hoy con María (Corina Machado), a quien aprecio mucho, pero Delcy (Rodríguez) ha demostrado un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora, eso hay que decirlo”, aseguró Trump a periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la posibilidad de que Washington permita a la presidenta encargada de Venezuela permanecer en el poder.

MIRA AQUÍ: Delcy Rodríguez prometió a Trump cooperación antes de la captura de Maduro, según ‘The Guardian’

El presidente estadounidense ha descartado en un principio a Machado -de la que dijo que carecía de apoyo suficiente en su país- para pilotar el proceso de transición de la Venezuela pos-Maduro y ha respaldado a la chavista Rodríguez para mantener la estabilidad en la nación caribeña.

No obstante, después de que Machado, que se encuentra en Washington desde la semana pasada, se reuniera con él y le regalara la medalla del premio Nobel de la Paz que la activista ganó en 2025, Trump dijo que le gustaría “involucrarla” en el futuro del país.

Durante sus intervenciones en la capital estadounidense, Machado ha dicho que el actual Gobierno venezolano debe dejar el poder por ser un legado del chavismo y, en ese sentido, ha prometido que hará de Venezuela, con la ayuda de la Administración Trump, un país “libre”.

Trump también habló hoy sobre la comercialización de petróleo venezolano llevada a cabo por Washington después de que la propia Rodríguez anunciara el martes el ingreso de 300 millones de dólares al país suramericano enviados desde EE.UU.

El magnate neoyorquino dio a entender que su país se está beneficiando también de estas operaciones, aunque no aportó detalles concretos del acuerdo alcanzado entre autoridades venezolanas y estadounidenses para la venta de crudo del país caribeño.

Nuestro país se enriquecerá, lo que significa que nuestros impuestos bajarán y a ellos les irá mejor. A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros”, aseguró.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes 20 de enero que le "encantaría" involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

