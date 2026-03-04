Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Mandel NGAN / Juan BARRETO / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “está haciendo un excelente trabajo” y colaborando “muy bien” con su país.

