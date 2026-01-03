El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 11 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/SHAWN)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 11 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/SHAWN)
Trump: Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York
Trump: Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York

Trump: Maduro y Flores se encuentran en un buque militar y serán llevados a Nueva York

El presidente estadounidense, , aseguró hoy que el mandatario venezolano, en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino de Nueva York para ser procesados por narcotráfico, al tiempo que reveló detalles de la operación de las fuerzas especiales en Venezuela esta madrugada.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

PUEDES VER: Trump descarta que captura de Maduro sea un mensaje a México pero pide acción contra los cárteles

Aunque el mandatario no quiso revelar detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

En la operación, Trump aseguró que uno de los helicópteros fue alcanzado por disparos, pero no se registraron bajas militares estadounidenses.

Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron capturados por EE.UU., según Trump.
Cilia Flores y Nicolás Maduro fueron capturados por EE.UU., según Trump.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Nicolás Maduro su esposa serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”, escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

