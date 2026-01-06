Dos militares de Estados Unidos heridos en operación de Venezuela siguen recuperándose, según CBS

Dos militares de Estados Unidos heridos durante la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, continúan recuperándose de sus lesiones, informó este martes un funcionario del Pentágono, reporta la cadena estadounidense CBS News.

Según la fuente citada, los dos efectivos reciben atención médica de alto nivel y están en camino hacia su recuperación, tras haber resultado heridos en el operativo del pasado 3 de enero en Caracas.

La cadena agregó que otros cinco militares que también sufrieron heridas en el mismo incidente ya han regresado a sus funciones, añadió el funcionario.

“El hecho de que esta misión extremadamente compleja y agotadora se haya ejecutado con éxito con tan pocos heridos es un testimonio de la experiencia de nuestros guerreros conjuntos”, dijo el oficial del Pentágono, citado por CBS.

La operación, ejecutada por fuerzas especiales estadounidenses y diseñada para capturar a Maduro y trasladarlo a territorio de Estados Unidos para enfrentar cargos federales, ha generado controversia internacional por su alcance y legalidad, con críticas de varios gobiernos extranjeros y organismos internacionales.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York tras el operativo y se presentaron ante un juez federal, donde se declararon no culpables de los cargos en su contra, mientras la comunidad internacional sigue debatiendo las implicaciones de la misión estadounidense.

Este martes, luego de tres días desde la captura, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Venezuela está dispuesta a entregar entre 30 a 50 millones de barriles de petroleo para vender en el mercado local, sin aclarar el plazo de tiempo en el que este crudo será trasladado al país norteamericano y detalles del plan.

