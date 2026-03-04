Escuchar
Un avión de American Airlines despega mientras otro se dirige a la pista del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), el 24 de julio de 2025. (Daniel SLIM / AFP)
/ DANIEL SLIM
Por Agencia AFP

El gobierno de Estados Unidos autorizó este miércoles a una filial de American Airlines a operar vuelos directos a las ciudades de Venezuela como Caracas y Maracaibo desde Miami, en Florida, dos meses después de que una operación estadounidense derrocara a Nicolás Maduro.

