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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda después de firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda después de firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

La Inteligencia de Estados Unidos considera a Venezuela como una amenaza menor para los intereses nacionales tras la detención a manos de Washington de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, al tener en cuenta los cambios impulsados por el actual Gobierno del país caribeño.

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