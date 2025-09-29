Roger Zuzunaga Ruiz
Cómo Estados Unidos prepara opciones para ataques militares dentro de Venezuela contra objetivos del narcotráfico
Tras emplazar una poderosa flota naval en el mar Caribe, que ya ejecutó al menos cuatro acciones de interdicción de drogas que han dejado al menos 14 muertos, Estados Unidos ahora está considerando llevar a cabo ataques militares dentro de Venezuela contra objetivos relacionados con el narcotráfico. Dicha ofensiva podría incluir el uso de drones contra líderes criminales y laboratorios de drogas. Para Washington, los jefes del narcotráfico en ese país son los mismos que están en la cúpula del poder político y militar.

