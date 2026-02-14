Familiares de presos políticos se unen a huelga de hambre en Caracas para pedir liberación

Resumen

Familiares de presos políticos participan en una huelga de hambre este sábado, frente al centro penitenciario Zona 7 en Caracas (Venezuela). (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
Por Redacción EC

Familiares de presos políticos en Venezuela se sumaron este sábado a la huelga de hambre comenzada en la víspera por sus parientes, recluidos en un comando policial en Caracas, y pocas horas después de que fueran excarceladas 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista.

