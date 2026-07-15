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Este boceto judicial muestra al exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (AFP).
Este boceto judicial muestra al exmandatario de Venezuela Nicolás Maduro asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York. (AFP).
/ JANE ROSENBERG
Por Agencia EFE

Un juez federal en Estados Unidos ordenó a Nicolás Maduro, y a otros chavistas pagar 314 millones de dólares como indemnización por una demanda presentada por más de una decena de estadounidenses por secuestro, tortura y terrorismo, aunque excluyó del pago a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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